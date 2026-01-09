Всю ніч комунальний транспорт чистив Тернопіль від снігу

У Тернопільській громаді снігопади не припиняються. За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, сьогодні, 9 січня, очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами 15-20 м/с. Місцями хуртовина.

У зв’язку з такими погодними умовами снігоприбиральна техніка працювала на дорогах міста всю ніч і продовжує роботу надалі. Зокрема, у ніч з 8 на 9 січня до прибирання було залучено 21 одиницю спеціалізованої техніки.

ТзОВ «Техно-Буд-Центр» залучило 7 піскорозкидачів із механізованим посипанням проїзних частин, а також 1 машину для обробки проїзних частин протиожеледними реагентами (ропа). Ще 3 одиниці спеціалізованої техніки здійснювали механізоване підмітання тротуарів та пішохідних зон тракторними щітками і бобкатами. Крім того, 2 одиниці техніки виконували механізоване поливання та посипання тротуарів і пішохідних зон протиожеледними реагентами (ропа).

Зимове утримання мікрорайону Дружба забезпечує ТМШРБП «Міськшляхрембуд». У ніч з 8 на 9 січня дороги прибирали 2 піскорозкидачі, ще 1 машина здійснювала обробку проїзних частин протиожеледними реагентами (ропа). На тротуарах працювали 4 одиниці спецтехніки, а 1 машина проводила обробку пішохідних зон протиожеледними реагентами (ропа).

Закликаємо управителів багатоквартирних будинків та ОСББ сумлінно й відповідально вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпечного пересування мешканців. Важливо вчасно прибирати сніг, адже протягом дня очікується продовження опадів у вигляді снігу.

Дізнатися, хто відповідальний за утримання тієї чи іншої території у Тернопільській міській територіальній громаді, можна, скориставшись Інтерактивною картою відповідальності.

Закликаємо водіїв дотримуватися безпечної швидкості руху, інтервалу та дистанції, уникати ризикованих маневрів і бути особливо уважними на шляхопроводах, мостах, спусках і підйомах.