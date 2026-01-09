На Тернопільщині проїзд дорогами державного значення забезпечений, хоча місцями ускладнений

Станом на ранок 9 січня 2026 року на дорогах Тернопільської області спостерігаються ускладнення руху через значні снігові опади, сильні пориви вітру та хуртовини, що утворюють перемети на проїзній частині. Температура повітря варіюється від -9 до -12 градусів за Цельсієм.

Незважаючи на складні погодні умови, проїзд дорогами державного значення забезпечений, хоча місцями залишається ускладненим. Техніка підрядних організацій працює нон-стоп для очищення доріг та посипки дорожнього покриття протиожеледною сумішшю.

Для ліквідації снігових переметів залучено важку техніку: роторні снігоочисники, навантажувачі та автогрейдери. Загалом у роботах задіяно понад 120 одиниць спецтехніки та більше 200 працівників.

Роботи тривають на всіх дорогах державного значення, і відповідні служби закликають водіїв утриматись від далеких поїздок. Водіям вантажного транспорту рекомендовано перечекати погіршення погодних умов на спеціальних майданчиках відстою вздовж державних доріг області.

Нагадуємо про важливість дотримання правил дорожнього руху під час несприятливих погодних умов.