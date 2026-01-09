09:41 | 9.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Війна 

У Києві внаслідок нічної атаки загинуло 4 людей

У Києві внаслідок нічної атаки загинуло 4 людей, ще 22 постраждали, серед них п’ятеро рятувальників. Усі поранені перебувають у лікарнях і отримують необхідну допомогу.

32 людини вдалося врятувати.

Рятувальники продовжують працювати на місцях у Дніпровському та Дарницькому районах столиці, повідомляють у Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській оласті.

Ворог завдав ударів по житлових районах столиці. Зафіксовано пожежі та пошкодження житлових будинків, цивільних і промислових об’єктів.
У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано 5 рятувальників — їм надається допомога.
У Дніпровському районі в одному з будинків виявлено двох загиблих.
Пожежі та руйнування також зафіксовані в Деснянському, Печерському та Шевченківському районах.

Рятувальники працюють на місцях, триває ліквідація наслідків.

Інформація уточнюється.

