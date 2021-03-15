Офтальмолог розповіла про продукти, які покращують зір

Лікар-офтальмолог МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» перерахувала корисні продукти, які необхідно включити в раціон для поліпшення зору.

Шпинат. Його найголовніша цінність – наявність антиоксиданту лютеїну, який захищає очі від шкідливого впливу сонячного світла. Фолієва кислота, бета-каротин, вітаміни C, K, групи B, магній і той же калій – все це також міститься в шпинаті. Чорниця містить антоціани, які покращують зір під час сну. Ягода також багата антиоксидантами, вітамінами А, С і цинком, що допомагає адаптувати зір в умовах нестачі світла. Крім того, в чорниці міститься вітамін E, який запобігає розвитку катаракти. Яйця. За словами фахівця, жовток – прекрасне джерело двох «очних» антиоксидантів: лютеїну і зеаксантину. Обидва забезпечують живильну підтримку очей – в першу чергу захищають від пошкодження сітківку. Крім цього, яйця містять вітаміни А, В2, В5, В12 і Е, а також фолієву кислоту, селен, кальцій, залізо, калій, цинк, магній, повноцінні білки і так звані хороші жири. Оливкова олія. Крім корисних ненасичених жирних кислот в ній присутні провітамін А і вітамін E. «Перший зміцнює і покращує зір, другий – благотворно впливає на роботу очей», – запевняє лікар, додаючи, що вживання невеликої кількості оливкового масла особливо рекомендовано людям із захворюванням сітківки очей. Жирна риба. Тунець, лосось або скумбрія – відмінні джерела ненасичених омега-3 жирних кислот, необхідних для сітківки очей.

«Нестача омега-3 може викликати синдром сухого ока. Якщо Ви не любите рибу, жирні кислоти можна знайти в лляній або оливковій олії », – зазначає фахівець.

Мигдаль містить дуже багато вітаміну E, який гальмує процес дегенерації жовтої плями. Жменя горіхів містить половину рекомендованої добової норми цього вітаміну. Помідори – джерело вітаміну C і лікопіну, який також зупиняє дегенерацію жовтої плями (основна причина втрати зору в людей похилого віку).

«Раціон – це невід’ємна частина терапії при погіршенні зору і різноманітних захворюваннях очей. Проте якісне лікування потребує комплексного підходу, яке включає звернення до лікаря-офтальмолога і проведення повної діагностики» – запевняє спеціаліст.

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