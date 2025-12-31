Відійшов у вічність захисник Роман Хомʼяк з Тернопільщини
Після важкого поранення та довгої реабілітації, у лікарні відійшов у вічність учасник АТО, захисник України Хом’як Роман Степанович. Повідомляють на сторінці села МОГИЛЬНИЦЯ.
Згасло молоде життя… Серце, сповнене любові до рідної землі, перестало битися. Роман був світлою, доброю людиною, справжнім патріотом, який без вагань став на захист України. Він мріяв, жив, вірив, планував майбутнє — але війна жорстоко обірвала його земний шлях.
Немає слів, які могли б зменшити біль цієї втрати… Осиротіли рідні, згорьовані батьки, близькі, друзі, побратими. Плаче не лише родина — плаче вся громада, бо ми втратили свого Захисника, свого Героя.
Чин похорону відбудеться сьогодні о 11:30.
Просимо всіх небайдужих прийти, схилити голови в жалобі, провести Романа в останню дорогу та віддати йому останню шану.
Вічна і світла пам’ять Захиснику України. Герої не вмирають — вони назавжди залишаються в наших серцях.