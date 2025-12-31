Відійшов у вічність захисник Роман Хомʼяк з Тернопільщини

Згасло молоде життя… Серце, сповнене любові до рідної землі, перестало битися. Роман був світлою, доброю людиною, справжнім патріотом, який без вагань став на захист України. Він мріяв, жив, вірив, планував майбутнє — але війна жорстоко обірвала його земний шлях.

