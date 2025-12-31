У Тернополі триває боротьба зі снігом: важливо не блокувати дороги для снігоприбиральної техніки

У Тернополі продовжуються роботи з розчищення снігу та посипання доріг. Підрядники та комунальні служби активно працюють, щоб забезпечити безпечний рух транспорту та пішоходів.

Міська влада звертається до водіїв із проханням не паркуватися на узбіччях доріг, оскільки це ускладнює роботу снігоприбиральної техніки. Заблоковані машинами ділянки перешкоджають оперативному прибиранню та можуть призвести до заторів.

Також до управителів багатоповерхівок та керівників ОСББ звертаються з проханням посприяти розчищенню снігу у межах своєї зони відповідальності, зокрема навколо будинків та міжбудинкових проїздів.

“Якщо ви бачите нерозчищені ділянки, тротуари чи небезпечні зони, звертайтесь на гарячу лінію міської ради за номерами: 1580, +380674472919 або 0800303522. Ваші звернення допоможуть оперативно реагувати на проблему,” — зазначено в повідомленні.

Також тернополянам доступна Інтерактивна карта прибирання міста, на якій можна дізнатися, яка компанія або ОСББ відповідає за зимове утримання конкретного двору чи проїзду. Інтерактивну карту можна переглянути за посиланням.

Міська влада закликає мешканців Тернополя активно долучатися до збереження чистоти на вулицях та забезпечення безпеки під час зимового періоду.