Смертельна ДТП у Тернополі: слідчі поліції завершили розслідування та скерували справу до суду.

Слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув пішохід. Матеріали справи вони вже скерували до суду.



Аварія трапилася у Тернополі на вулиці Львівській 22 листопада близько 16:50. За даними слідства, 71-річний житель обласного центру, керуючи технічно справним автомобілем Daewoo Lanos, рухався автодорогою «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у напрямку обласного центру.



Наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, водій був неуважним та пізно помітив чоловіка, який почав переходити проїзну частину у встановленому місці. Як наслідок – кермувальник не встиг вчасно загальмувати та допустив наїзд на 46-річного тернополянина.



Унаслідок ДТП потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Медики впродовж тижня боролися за його життя, однак 29 листопада чоловік помер у лікарні.



За фактом аварії було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Після завершення необхідних експертиз та слідчих дій обвинувальний акт слідчі поліції скерували до суду.







Поділіться:









