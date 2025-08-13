Вишнівецька громада оголосила Дні жалоби за загиблим героєм Віталієм Котульським

З глибоким сумом і скорботою Вишнівецька громада оголошує 13 та 14 серпня 2025 року Днями жалоби у зв’язку з трагічною загибеллю уродженця села Залісці, Віталія Котульського, який віддав своє життя під час бойових дій у Краматорському районі Донецької області 5 серпня 2025 року.

Віталій Котульський народився 2 жовтня 1988 року. Він був справжнім патріотом, люблячим сином, чоловіком і батьком. Віталій відслужив строкову службу у Збройних Силах України, одружився з Анною, з якою разом виховували сина Дмитра. Віталій став на захист рідної землі з перших днів повномасштабного вторгнення, відзначаючись сміливістю, відданістю та непохитною вірою в перемогу.

Прощання з героєм відбудеться 13 серпня:

16:00 — на трасі М-19 біля с. Раковець.

16:15 — прощання на майдані Шевченка у Вишнівці.

Після прощання на майдані, героїчний воїн буде супроводжений до рідного села Залісці, де о 18:00 відбудеться панахида.

14 серпня 2025 року, о 13:00, тіло Віталія супроводжуватимуть з дому до церкви Святої Покрови у с. Залісці, де відбудеться чин похорону.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Віталія. Усі ми втратили справжнього Героя, який до останнього подиху захищав Україну від ворога. Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю нашого земляка, ГЕРОЯ.

Вічна пам’ять!