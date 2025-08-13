У Тернополі поцілувалися три автівки

12 серпня 2025 року в Тернополі на вулиці Бродівській сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої три автомобілі отримали механічні ушкодження. За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Chevrolet Aveo, не дотримавшись безпечної дистанції, здійснив зіткнення з іншою автівкою. Після цього другий транспортний засіб на інерції вдарив ще одну машину.

Унаслідок зіткнення, три автомобілі отримали пошкодження кузова та інших частин. На щастя, за попередніми даними, постраждалих у ДТП немає, але всіх учасників події оглянули медики для запобігання будь-яким можливим травмам.

Поліція вже проводить перевірку та встановлює всі обставини інциденту. Водій Chevrolet Aveo був затриманий для надання пояснень, і наразі перевіряється можливість порушення правил дорожнього руху, а також технічний стан транспортних засобів.