Смертельне ДТП на дамбі Тернопільського ставу: пішоход помер від травм

12 серпня 2025 року на дамбі Тернопільського ставу сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За повідомленням правоохоронців, водій автомобіля марки Peugeot, рухаючись з центру міста в напрямку вулиці Мазепи, не помітив пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. 84-річний чоловік отримав серйозні травми і був госпіталізований, але, на жаль, помер в лікарні.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.