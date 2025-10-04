Загинув понад рік тому, – Ангелом додому повертається Сергій Сагат з Тернопільщини

Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблого. Нехай Господь допомагає загоювати душевні рани від болючої втрати.

Зустріч траурного кортежу, який буде рухатись через доброводівське перехрестя, відбудеться у Сквері Героїв завтра, у неділю, 5 жовтня, о 14 годині.

Після спільної заупокійної молитви колона попрямує до рідної домівки Сергія у Збаражі, після цього – до церкви Різдва Христового, де буде відправлятися парастас.

Чин похорону – у понеділок, 6 жовтня, об 11 годині у церкві Різдва Христового (Збараж).