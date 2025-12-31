Захищаючи Батьківщину загинув захисник Андрій Гутор з Тернопільщини

Захищаючи Батьківщину, 22 квітня 2025 року в районі населеного пункту Тарасівка Краматорського району Донецької області загинув старший лейтенант Гутор Андрій Іванович, 20.10.1985 року народження, уродженець міста Копичинці, повідомляють у міській раді.



Андрій був призваний на військову службу 12 березня 2023 року. Служив командиром ремонтного взводу артилерійського озброєння 3 ремонтної роти ремонтно-відновлювального батальйону 157 окремої механізованої бригади. Вірний військовій присязі, він до останнього подиху захищав Україну, віддавши за неї найцінніше – власне життя. З 22 квітня 2025 року вважався зниклим безвісти, а сьогодні родина отримала тяжку звістку про загибель захисника.



Це непоправна втрата для родини та громади, побратимів і всієї України. Світла пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях, а його подвиг живитиме всі наступні покоління українців.



Щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Вічна пам’ять і слава Герою України.

Поділіться:









