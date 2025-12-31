Інвестиції в інтернеті обернулися шахрайством: житель Чортківського району втратив понад 78 тисяч гривень

Поліцейські Тернопільщини розслідують черговий факт шахрайства, пов’язаний із так званими онлайн-інвестиціями.



До поліції надійшло звернення від жителя Чортківського району, 1954 року народження. Чоловік повідомив, що став жертвою інтернет-шахраїв.



За словами заявника, невідома особа під приводом інвестування на онлайн-платформі шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.



Потерпілий самостійно перераховував кошти на банківський рахунок наданий шахраями, внаслідок чого загальна сума збитків склала 78 350 гривень.



За даним фактом розпочато перевірку. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення шахрайських дій.



Поліція вкотре застерігає!



Інтернет-шахраї активно використовують псевдоінвестиційні платформи, обіцяючи швидкий та гарантований прибуток.



Пам’ятайте:



– не довіряйте сумнівним «інвестиційним проєктам» у мережі;



– перевіряйте наявність ліцензій та офіційної реєстрації компаній;



– не переказуйте кошти незнайомим особам;



– у разі сумнівів консультуйтеся з фахівцями або звертайтеся до банку.



Якщо ви стали жертвою шахрайства – негайно звертайтеся до поліції за номером 102.







