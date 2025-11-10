Завжди усміхнений, добрий, щирий і світлий, – на війні загинув молодий захисник Володимир Сотник з Тернопільщини

Володя служив Україні ще з часів АТО. Завжди усміхнений, добрий, щирий і світлий — він ніколи не втрачав віри, навіть там, де найважче. Його любов до життя, позитив і відданість побратимам залишаться у серцях кожного, хто його знав.

Герой загинув унаслідок ворожого удару FPV-дрона під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Володимира.

Поділяємо ваш невимовний біль.

Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за Україну.