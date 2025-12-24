Шахраї, видаючи себе за працівників банку, заволоділи коштами тернополянина на суму понад 96 тисяч гривень

До поліції надійшло звернення від жителя Тернополя, 1955 року народження, який повідомив про заволодіння його грошовими коштами шляхом обману.



До правоохоронців звернувся заявник із повідомленням про те, що невідома особа, використовуючи невідомі номери, зателефонувала до нього та представилася працівником одного з банків.



Під приводом проведення банківських операцій співрозмовник увів чоловіка в оману.



У результаті заявник самостійно перерахував кошти у сумі 96 000 гривень з власного карткового рахунку на невідомий рахунок наданий шахраєм.



За даним фактом правоохоронці з’ясовують усі обставини події.



Поліція наголошує: працівники банків ніколи не телефонують клієнтам з вимогою здійснити будь-які фінансові операції, не просять повідомляти реквізити платіжних карток, коди з SMS-повідомлень або підтверджувати дії в телефонному режимі.



У разі отримання дзвінків від осіб, які представляються працівниками банківських установ та наполягають на переказі коштів, необхідно негайно припинити розмову та самостійно звернутися до банку за офіційним номером, зазначеним на платіжній картці.



Якщо ви стали жертвою шахрайських дій – негайно звертайтеся до поліції.





