На Тернопільщині викрили масштабну схему розкрадання під час капітальних ремонтів закладів освіти

Поліцейські Тернопільщини повідомили про підозру шістьом учасникам організованої групи, які заволоділи бюджетними коштами на суму понад 2,3 мільйона гривень під час проведення капітальних ремонтів у закладах освіти.

Згідно з матеріалами слідства, організатором оборудки був директор товариства з обмеженою відповідальністю, який розробляв проєктно-кошторисну документацію. До схеми він залучив керівника будівельної організації, представників технічного нагляду та інших осіб. Фігуранти діяли в рамках капітальних ремонтів харчоблоків ліцею та покрівлі навчальних закладів в двох районах Тернопільської області. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо обсягів робіт та використаних матеріалів, що дозволило отримати бюджетні кошти.

За висновками судових експертиз, загальні збитки перевищують 2,3 мільйона гривень. Під час 16 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили важливі документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки, чорнові записи та службовий автомобіль будівельної компанії.

Наразі у справі шість підозрюваних, яким інкримінують низку серйозних правопорушень. Зокрема, підозрюваним за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Директору товариства, яке здійснювало технічний нагляд будівельних робіт на двох об’єктах, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України — пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Досудове розслідування триває, правоохоронці продовжують працювати над встановленням всіх обставин цієї злочинної схеми.