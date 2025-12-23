Жителя Тернопільщини судитимуть за зґвалтування малолітньої племінниці

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Тернопільщини, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч. 2 ст.156 КК України.

Слідством встановлено, що обвинувачений неодноразово вчиняв сексуальне насильство та розпусні дії відносно малолітньої племінниці.

Вперше це сталося, коли він пішов із дівчинкою порибалити.

Залишившись наодинці з дитиною на березі річки, чоловік вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

Вдруге він вчинив насильницькі дії у будинку, де вони спільно проживали, скориставшись відсутністю в кімнаті матері дитини та інших дорослих. Діяв умисно, знаючи про малолітній вік дівчинки та можливість настання тяжких наслідків у вигляді психологічних травм. Однак скористався безпорадним станом та відсутністю життєвого досвіду в 13-річної дитини.

Розслідування здійснювали слідчі поліції. Інкримінована стаття КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.