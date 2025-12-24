У Москві підірвали поліцейських на місці загибелі генерала, який брав участь у війні з Україною

У Москві вночі підірвали 2-х поліцейських, які знаходились поруч місяця, де перед цим стався вибух автомобіля, у якому знаходився начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС Росії генерал-лейтенант Фаніл Сарваров, повідомляє Українська правда.

Слідком РФ повідомляє, що вночі на вулиці Єлецькій в Москві двоє співробітників ДПС побачили підозрілу особу біля службового автомобіля поліції. Коли вони підійшли ближче для його затримання, було приведено в дію вибуховий пристрій.

За даними Sota, невідомий, якого вони намагалися затримати, кинув бомбу в їхню машину.

Через отримані поранення двоє поліцейських, а також особа, яка перебувала поруч з ними, загинули.

Слідчі та криміналісти московського СК Росії провели огляд місця події. Фахівці встановлюють, як було приведено в дію вибуховий пристрій. Проводиться допит свідків, а також вивчаються камери відеоспостереження.

Нагадаємо: 22 грудня повідомлялось, що у Москві підірвали автомобіль з начальником управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС Росії генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим. Він загинув. Російські пабліки повідомляють, що Сарваров брав участь у війні проти України. Він також брав участь у бойових діях в Чечні та Сирії.