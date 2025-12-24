Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на період Різдвяних та Новорічних свят

16 додаткових поїздів, причіпні вагони та збільшена періодичність курсування регулярних рейсів – УЗ вдається до всіх можливих способів збільшити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонів. Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною.



🚆Перелік 16 додаткових поїздів:

№ 255/256 Київ – Рахів

№ 271/272 Київ – Івано-Франківськ

№ 237/238 Київ – Ужгород

№ 220/219 Київ – Дніпро

№ 248/247 Київ – Одеса

№ 265/266 Київ – Одеса

№ 159/160 Київ – Трускавець

№ 249/250 Київ – Львів

№ 289/290 Київ – Львів

№ 291/292 Київ – Львів

№ 741/742 Київ – Львів

№ 777/778 Київ – Львів

№ 197/198 Київ – Ковель

№ 168/167 Одеса – Львів



Окремої уваги вартий поїзд №291 Київ – Львів з максимально зручною (35 хв.) стиковкою з поїздом №157/158 Львів – Чоп, який проходить через Славсько, Воловець, Сваляву, Мукачево.



Також зручну стиковку із рейсом до Карпат має поїзд №289 Київ – Львів (прибуття о 07:40), щоб о 10:51 вирушити на модерновому дизель-поїзді Львів – Ворохта через Яремче й Буковель.



🚄 Додаткові рейси швидкісних поїздів призначено з Волині та Слобожанщини: №755/756 Київ – Луцьк та №720/719 Київ – Харків.



🚃 Крім того, з Придніпров’я у Західному напрямку призначено курсування додаткових причіпних вагонів сполученням Дніпро – Львів до поїзда № 032/031 Запоріжжя – Перемишль.

