Грубі порушення правил рибальства на Тернопільщині: збитки перевищують 350 тисяч гривень

Працівники Державної екологічної інспекції у Тернопільській області продовжують активні рейди з попередження браконьєрства та виявлення порушень на водоймах регіону. Протягом вихідних днів було зафіксовано низку серйозних порушень правил рибальства, що призвели до значних екологічних збитків.

Виявлено незаконний вилов на ставку в Романівці

Одним з найбільших порушень стало виявлення незаконного вилову риби за допомогою заборонених знарядь – двох ставних сіток, на ставку в селі Романівка Тернопільського району. З порушниками, які ловили рибу з човна, вдалося виловити 26 товстолобів, 20 пліток, 11 окунів, 3 карасі та 1 рака. Загальна вага виловленої риби склала 245 кг, а завдані збитки становлять 175 661 грн.

Лов риби на зимувальній ямі на річці Стрипа

Ще один інцидент стався на річці Стрипа поблизу села Глинна, де був зафіксований лов риби на зимувальній ямі. Порушник незаконно добув 56 окунів і 3 плітки. Загальна сума збитків у цьому випадку становить 181 764 грн.

Адміністративні та кримінальні провадження

Усі порушники були притягнуті до відповідальності. За фактами незаконного вилову риби відкрито кримінальні провадження, а на місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції. Крім того, ще сім осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за лов риби на зимувальних ямах, що заборонено законом.

Попередження від Державної екологічної інспекції

Державна екологічна інспекція наголошує, що лов риби забороненими знаряддями або в заборонених місцях є порушенням природоохоронного законодавства, що тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність. Рейди з метою попередження браконьєрства та виявлення порушень на водоймах Тернопільщини будуть тривати.