На Тернопільщині 77-річна жінка потрапила під колеса авто

З численними переломами та з травматичним шоком другого ступеня до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку Борщова. 77-річна жінка потрапила у дорожньо-транспортну пригоду.



Аварія трапилася 22 грудня близько 19:20. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Борщівського відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що житель села Глибочок, керуючи автомобілем Audi 100, допустив наїзд на пішохода. Потерпіла на момент автопригоди знаходилася за межами пішохідного переходу.



Кермувальник попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.





