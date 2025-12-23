16:45 | 23.12.2025
Графік відключень світла 23 грудня на Тернопільщині

Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 23.12.2025 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися. 

