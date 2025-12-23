Виставка фоторобіт Валентини Загнетової «Я так бачу…» відкрилася в Тернополі в рамках Мандрівного фестивалю Docudays UA

У Тернополі відкрилася фотовиставка Валентини Загнетової «Я так бачу…», що проводиться в рамках Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Експозиція, що складається з світлин, присвячених українським захисникам та ветеранам війни, дозволяє побачити їх через об’єктив фотохудожниці та волонтерки Валентини Загнетової.

На виставці представлені фотографії, на яких зображено захисників у моменти відпочинку, тренувань, прогулянок містом та реабілітації. Окремий блок присвячений відомому волонтеру Григорію Янченку, а також герою Юрію Костишину (Кіт Характерник), який загинув під час виконання бойового завдання.

Під час відкриття виставки Оксана Лехіцька, директорка Тернопільської міської ЦБС, подякувала організаторам за важливу роботу, підкресливши, що ці світлини є своєрідним символом надії та незламності українського духу. «Дякуємо за те, що дали світло нашим серцям. Ваша праця — це промінь надії та віри», — зазначила Оксана Лехіцька.

Виставка не лише відображає важливі моменти життя наших захисників, але й нагадує про вартість свободи та мирного життя. Всі фотографії, представлені на виставці, несуть у собі глибокий символізм – руки захисників як символ сили та їхні посмішки, що відображають незламність духу навіть у найскладніші моменти.

Фотовиставка «Я так бачу…» від Валентини Загнетової буде доступна для перегляду до 10 січня 2026 року. Захід нагадує кожному з нас, яку високу ціну ми платимо за можливість жити вільно в своїй країні. Це ще один привід віддати шану тим, хто щодня захищає наше право на майбутнє, нашу свободу.

Запрошуємо всіх мешканців громади завітати до Центральної міської бібліотеки Тернополя і побачити ці зворушливі фотороботи, що змушують замислитися над тим, якою ціною дається мир.