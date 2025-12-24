Михайло Ратушний про судову справу Івана Марчука: «Свідомо затягують розгляд, але суспільство стежить»

22 грудня 2025 року в Тернопільському міськрайонному суді під головуванням судді Тараса Якімця відбулося слухання резонансної справи, в якій відомий художник Іван Марчук звернувся до суду з позовом проти групи осіб, які намагаються привласнити його авторські права через шахрайськи підписану ліцензійну угоду.

Михайло Ратушний, один з присутніх у суді, у мережі Фейсбук поділився своїми враженнями від процесу.

“Під час слухання у мене склалось враження, що відповідачі у справі свідомо затягують її розгляд по суті, подаючи все нові й нові клопотання. Що їм і вдається, так 22.12 суд ухвалив рішення про повернення до підготовчої стадії судового засідання

Одночас значний суспільний інтерес до справи, (лише на цьому слуханні були присутні представники 3 солідних інформагенств з Києва), сприятимуть забезпеченню прозорості процесу й справедливому та законному рішенню Суду

А Маестру хочемо побажати міцного здоров’я й натхнення, щоб своє 90-то ліття Іван Степанович зустрічав – повернувши собі право розпоряджатися плодами власної творчості, яка є загальнонаціональним надбанням України “.

Що сталося?

У травні 2020 року до Івана Марчука звернулися Михайло Апостол, адвокат Сергій Павленко, бізнесмен Михайло Синиця та син екснардепа Ігор Апостол. Вони запропонували художнику підписати документ, який, як згодом виявилося, є ліцензійним договором, що нібито передає авторські права на всі його картини на 100 років. За це Марчук мав отримати лише 10 тисяч гривень. Відсутність нотаріального посвідчення стала аргументом, чому митця не насторожив документ, однак він стверджує, що жодних грошей не отримував і не вважав цей договір дійсним.

Після того, як документ потрапив до рук Михайла Синиці, Марчук відразу зателефонував Апостолу і вимагав не вчиняти жодних дій за цим договором. Апостол запевнив його, що “питання закрите” і договір не матиме наслідків.

Афера стає публічною

У 2024 році ситуація набуває нових обертів. Михайло Апостол заявив виноробці Наталії Бурлаченко, що є власником авторських прав на картини Марчука, що суперечить реальному становищу, оскільки компанія Big Wines, з якою Марчук співпрацює, має офіційний договір на використання його ілюстрацій. Це стало справжнім шоком для художника і його помічниці.

Судовий процес

Марчук звернувся до суду, щоб оскаржити угоду. В суді він заявляє, що договір був нав’язаний шляхом обману і шахрайських дій, а також зазначає, що він не отримував жодної винагороди чи роялті. Судовий процес триває вже кілька місяців.