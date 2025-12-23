На Тернопільщині кермувальник без права керування вчинив ДТП
У неділю на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече, неподалік села Кровінка, під час опрацювання повідомлення про ДТП з постраждалими патрульні зафіксували ще один випадок дорожньо-транспортної пригоди.
Водій автомобіля Peugeot пояснив, що був неуважним та не впорався з керуванням, унаслідок чого здійснив наїзд на відбійник. На щастя, у ДТП ніхто не травмувався.
Крім того, патрульні з’ясували, що чоловік не має права керування транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія, а також не пред’явив свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
На порушника інспектори склали адміністративні матеріали:
▪️ за ч. 1 ст. 126 (Відсутність свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу) КУпАП;
▪️за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом без права керування);
▪️ за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Нагадуємо водіям основні рекомендації:
🔻 будьте уважними за кермом;
🔻 обирайте безпечну швидкість руху;
🔻 уникайте користування засобами зв’язку під час руху за кермом.
Безпека на дорозі — відповідальність кожного.