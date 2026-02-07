Трагедія в Перемилові: на Тернопільщині виявили мертвого чоловіка

6 лютого рятувальники Тернопільщини активно працювали на допомогу громадянам та правоохоронцям у Тернопільському та Чортківському районах.

⚠️ Трагедія в Перемилові: У селі Перемилів Хоростківської громади, за участю працівників поліції, рятувальники провели відкривання дверей приватного житлового будинку, де виявили тіло чоловіка 1959 року народження без ознак життя. Обставини події встановлюються правоохоронцями.

🚑 Транспортування важкохворих у Тернополі та Підгайцях: У цих містах рятувальники надавали допомогу медикам у транспортуванні важкохворих людей з багатоповерхових будинків, зокрема осіб із надмірною вагою. Загалом допомогу отримали троє осіб.

Всі роботи проводилися у тісній взаємодії з екстреними службами, із суворим дотриманням заходів безпеки.