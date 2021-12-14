У Тернополі евакуюють автівки, які заважають прибирати на вулицях сніг

Управління муніципальної інспекції повідомляє, що в зв’язку із сильними снігопадами у зимовий період та з метою належного прибирання комунальними службами снігу з проїжджих частин вулиць і прибудинкових територій, у Тернополі проводитиметься робота щодо вивільнення територій від припаркованих транспортних засобів, що перешкоджають проводити снігоочисні роботи.

Автомобілі, які припарковані з порушенням Правил паркування, будуть евакуйовані інспекторами з паркування та переміщені на арештмайданчик, пише сайт міської ради.

Ті транспортні засоби, що припарковані без порушень Правил ПДРУ, але перешкоджатимуть роботі спецтехніки, буде переміщено у дозволене місце.

Тож звертаємося до власників приватного транспорту з проханням віднестися з розумінням до ситуації та не залишати авто на узбіччях доріг, аби не заважати процесу очищення вулично-дорожньої мережі міста від снігу.

До слова, впродовж минулої ночі для прибирання та очищення вулиць Тернополя і населених пунктів громади від снігу працювало 28 одиниць снігоочисної техніки. Зокрема, здійснювалося механізоване посипання проїжджих частин вулиць протиожиледною сумішшю, підмітання, прогортання та посипання тротуарів і пішохідних зон.