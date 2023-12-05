У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка відбувся благодійний захід на підтримку наших захисників «Подаруй Миколая солдату», який організували волонтери ГО «Країна рівності та правди».

Під час дійства були виставлені на аукціон досить цікаві лоти. Зокрема, прапори підписані генералом Валерієм Залужним та керівником ГУР Кирилом Будановим, цитата з гімну України з підписом Валерія Залужного та багато іншого. А у холі театру організували благодійну ярмарку, де можна було придбати різні сувеніри виготовлені волонтерами. Це і розмальовані предмети війни, свічки, різдвяний декор тощо. Також була скринька, в яку кожен охочий міг зробити пожертву.

Так волонтери намагалися зібрати кошти на закупівлю дронів та оптики для тернопільських бригад – 44-ї окремої артилерійської бригади, 105 бригади ТрО, а також інших бригад, де служать мешканці області.

На благодійний захід прийшла частина найактивніших краян – волонтери, військові, які об’єднані ідеєю збереження нашої країни. Ведучим заходу був Валентин Котик. А трішки забути про війну допомагали неймовірний колектив ТеСАМеШоу, Олег Кирилюк та чарівні вокалісти Тернопільської обласної філармонії, діти та керівники творчих DANCE Mafia” школа танцю та інші.

На заході члени ГО «Країна рівності та правди» нагородили відзнаками відомих у місті волонтерів, громадських діячів, блогерів, журналістів.

Ми не змогли охопити та нагородити всіх волонтерів. Повірте, Тернопілля славиться небайдужими серцями. Горда бути частиною дружньої команди, – розповідає засновниця ГО «Країна рівності та правди» Юлія Мамчак.

Під час благодійного заходу була зібрана загальна сума збору – 410 718 грн. Перший дрон Mavic 3 Enterprise вже поїхав на фронт з Любов Атласюк. Також Matrice 30 вже відправлений до спецпідрлзділу “Кракен”.

Зокрема, м’яч з підписом Валерія Васильовича Лобановського та золотого складу команди “Динамо” був проданий за донат у 100 тис грн. Рамку з віршем Чубинського та підписом генерала Валерія Залужного – 53 тис грн. Прапор з підписом генерала Валерія Залужного вибороли за донат у 55 тис грн. Прапор з підписом Кирила Буданова проданий за 50 тис грн. Тризуб з гільз від бійців 105 бригади проданий за донат у сумі 45 тис грн.

Тубус бійців з спецпідрозділу “Кракен” викупили за донат у сумі 20 тис. грн. Гільзу з під світкою – за 11 тис грн. Тубус авторства Віталій Смола викупили за 5 тис грн. Його ж авторства скриньку за 10 тис грн. 34 718 грн було вторговано завдяки наданим речам найкращими рукодільниками. Ще 7 тис грн надійшло на рахунки БО.

За словами Романа Мана, що потужний захід, окрім зібрання коштів – короткотермінового результату, має ще значно більший прихований та не такий очевидний.

Справа в тому, що члени ГО відзначили та нагородили десятки крутих волонтерів і це людей надихає на подальшу роботу. Фото та відео побачило десятки тисяч людей і серед них хтось надихнеться, чи знайде мотивацію. Таким чином зроблено величезний та важкооціненний вклад у нашу боротьбу та перемогу. Комусь цього заряду вистачить на квартал, а комусь і на рік. Тому дуже велика справа. Дякую! Організатори великі патріоти та молодці! Слава Україні!

До слова, волонтери анонсують наступний благодійний захід “Подаруй яєчко солдату”, де вони продовжать чудову традицію відзначення найкращих.