Злочинне угрупування, яке масово виготовляло підроблені документи, викрили правоохоронці Тернопільської області

Від п’яти і до двадцяти тисяч гривень – саме стільки коштували якісно підроблені документи. Їх можна було придбати через мережу інтернет. Незаконний бізнес працював у різних областях України впродовж 2019 року.

Незаконну діяльність групи впродовж восьми місяців документували оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.

За словами Василя Джиджори, організував бізнес уродженець Запоріжжя. Він у власному будинку облаштував підпільний цех з виготовлення документів. У спільники взяв ще сімох осіб, серед яких як українці, так і представники ромської національності та Молдови.

Група в мережі інтернет розмістила оголошення про виготовлення документів, а саме: посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України, ID-картки, дипломи про освіту, медичні довідки для водіїв, а також номерні знаки.

У ході розслідування стало відомо, що працювали спільники на території Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської, Київської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей. Переписку з клієнтами вели через соціальні мережі.

Кожен виконував свою функцію – один приймав замовлення, інший оформляв та обробляв усю інформацію, ще один фахівець виготовляв посвідчення.

Готові замовлення клієнти отримували через поштові відправлення і одразу розраховувалися за роботу.

Виготовляли підроблені документи, каже т.в.о. начальника Тернопільського управління департаменту внутрішньої безпеки України Олександр Мерена,, “бізнесмени” на високоякісній оргтехніці, а також використовували плівку з захисними голографічними елементами. Відрізнити підробку від оригінального документа було фактично не можливо. П’ятнадцятого січня працівники Тернопільського управління ДВБ НП України, управління стратегічних розслідувань, спільно з бійцями КОРД, слідчими управління в Тернопільській області під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури Тернополя провели одночасно 34 обшуки в семи областях України, де працювало угрупування. У ході спецоперації вилучили комп’ютерну техніку, голографічні взірці, пластикові картки, бланки, мобільні телефони та сім-картки. Опрацьовують оперативники і документи з переліком клієнтів-замовників. Слідчі Тернопільського відділу поліції оголосили підозру п’ятьом фігурантам незаконного бізнесу. Двом учасникам злочинного угрупування суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Щодо інших трьох ведуться судові слухання.

Усім підозрюваним інкримінують частину 2 статті 199 ККУ – Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за попередньою змовою групою осіб та статтю 358 частину 3 ККУ – Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

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