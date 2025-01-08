Понад 7 000 комплектів спіднього за пів року: волонтери Березовиці та Тернополя шиють одяг для бійців

Небайдужі жителі Великоберезовицької громади та Тернополя об’єдналися у команду «Трусики з Файного». Вони виготовляють звичайну та адаптивну білизну для захисників. У свої вироби вкладають частину любові, турботи та молитви. Адже за кожного воїна переймаються, як за рідну людину, пише 20 хвилин.

– Перші трусики для військових шили з тканини, яка була вдома, у знайомих, у сусідів. Попередньо її випрали, попрасували й почали робити викрійки. У нас все вийшло, а далі вже перші партії відправили на фронт захисникам. Отримали позитивні відгуки та зрозуміли, що рухаємося у правильному напрямку. Все це робимо вдома у вільний від роботи та побутових завдань час, – розповідає тернополянка Оксана Стиран (Мацишин).

Об’єднані доброю справою

Команда «Трусики з Файного» складається з понад 20 небайдужих жителів Великої Березовиці, Буцнева, Острова та Тернополя. Для оперативного та якісного виконання замовлень волонтери розділили обов’язки.

– Кожен має свій фронт роботи. Одні волонтери роблять викрійки, інші займаються пошиттям. Є жіночки, які вміло заселяють резинку у звичайні вироби (трусики) чи шнурочки до адаптивних трусиків. Щиро радіємо з того, що в нашій команді є жіночки, яким понад 70 років. Вони чи не одні з перших виконують свою роботу і вже підганяють нас, щоб швидше давали їм наступне завдання. Таким чином допомагають захисникам, бо донатити з маленьких пенсій немає можливостей. Також є люди, які допомагають знаходити необхідні матеріали, а інші вже доставляють до наших майстринь. Треба приймати, обробляти замовлення від наших військових, медиків та інших волонтерів. Тому кожен робить те, що виходить найкраще, а разом ми – сила, – розповіла волонтерка Людмила Савчак-Клизуб.

Ідею з виготовленням спідньої білизни для військових підтримала і родина тернополянки Оксани Стиран (Мацишин). Її 76-річна мама до останнього подиху займалася шиттям, а ось пані Оксана з чоловіком Андрієм відповідають за логістику.

– Мама все життя шила, їй це дуже подобалося, тому вона одразу погодилася. Поки ми з Андрієм їздили за тканиною, відвозили, забирали, то вона за тиждень власноруч виготовляла 100-120 трусів. Попри втому, погане самопочуття, мама сідала за машинку, щоб зробити добру справу для захисників. Навіть у лікарні вона казала: «Оксано, ти не забудь забрати труси, обов’язково вставляй резинки, бо приїдуть дівчата і треба їм передати.» Вона дуже раділа, що наша родина долучилася до команди і робимо добру справу, – каже пані Оксана.

Передаємо на фронт та в лікарні

За останні пів року команда «Трусики з Файного» виготовила та відправила для військових 7 000 трусів. Зі слів волонтерки Людмили Савчак-Клизуб, запити отримують від військових з різних напрямків та місцевих волонтерів.

– Щотижня відправляємо посилки для захисників на Донеччину, Сумщину, Харківщину, Запоріжжя. Намагаємося не відмовляти нікому, але інколи дійсно не встигаємо. Сили та наснаги надають відгуки від наших військових. Вони так радіють, коли отримують від нас білизну. Особливо люблять з казковими героями. Тож важливо, щоб завжди в наявності була тканина, нитки, резинки, – каже пані Людмила.

Також до команди волонтерів звертаються медики з Тернополя, Дніпра та Львова, щоб отримати адаптивну білизну для поранених військових.

— У лікарнях та госпіталях військові з різними пораненнями, ушкодженнями, деякі мають металеві шпиці. Не завжди їм зручно одягати звичайну чи одноразову білизну, але без неї теж некомфортно. Тому наші адаптивні трусики мають спеціальні зав’язки з обох сторін. І зайвий раз не треба рухати пацієнта з місця. Також шиємо різних розмірів – від 52 до 58, – розповідають волонтери.

Волонтери намагаються швидко та якісно виконувати замовлення для військових. Розуміють, хлопці не можуть чекати тижнями та місяцями. Зі слів пані Людмили, в осінньо-зимовий період кількість запитів на білизну збільшилась, адже прати та сушити на фронті немає можливості. Але це не проблема, бо до команди долучаються колективи, наприклад, працівники Острівського ліцею. Вони допомагають, а отже і є можливість закрити потреби захисників.

Дякуємо за підтримку

Під час спілкування з журналісткою «20 хвилин» волонтери наголошують, все вдається завдяки підтримці небайдужих людей. Вони реагують на дописи у соціальних мережах і за потреби допомагають з тканиною, нитками, резинками.

— Вже отримали тканину від жителів Києва, Львова, Кривого Рогу, Рівного, Луцька, Дніпра, Одеси. Незнайомі люди знаходять у соціальних мережах, зв’язуються з нами і передають все, що необхідно. Наприклад, одна з останніх посилок – 25 кг тканини. Вже розділили між нашими бджілками-трудівницями і готуємо нову партію білизни. Також є місцеві підприємці, які систематично нас підтримують. Маємо друзів за кордоном, вони донатять кошти, за які ми купуємо нитки та резинки. Дуже приємно, що люди відгукуються, що разом робимо гарну справу, – розповідає тернополянка Оксана Стиран (Мацишин).

Також вони наголошують, що для виготовлення трусів підійде лише натуральна тканина, щоб була приємна до тіла.

– Треба сатин, ситець. Коли передаєте нам тканину на спідню білизну, то завжди подумайте, чи готові ви використовувати речі з такого матеріалу. Хлопцям не так важливий принт, як якість. Ми маємо робити все, щоб їм було дійсно комфортно, – говорять волонтери.

Якщо ви маєте вдома тканину, нитки, резинки або готові придбати це для волонтерів – звертайтеся до Людмили Савчак-Клизуб у соціальних мережах за посиланням.