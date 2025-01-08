Хвилина мовчання на честь Михайла ЦИМБАЛІСТОГО

Осінній день 14 вересня 2019 року забрав життя Михайла ЦИМБАЛІСТОГО, 34-річного підполковника, який до останнього подиху боронив рідну землю біля Павлополя.



З династії військових, він пройшов найгарячіші точки війни – Слов’янськ, Іловайськ, Донецький аеропорт, всюди проявляючи офіцерську гідність.



Куля снайпера обірвала життя розвідника, який став прикладом відваги для побратимів та символом незламності для майбутніх поколінь.

Його ім’я викарбуване не лише на меморіальних дошках, але й у серцях земляків.



За бойові заслуги удостоєний орденів “За мужність” II та III ступенів, звань почесного громадянина міста й області. У вічній скорботі залишились батьки, брат та сестра.

Поділіться:









