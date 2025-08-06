Проїзд дорогою Р-43 у селі Чернихівці повністю перекрито через ремонт мосту!

У селі Чернихівці Тернопільського району на автодорозі державного значення Р-43 /М-19/ – Ланівці – /Н-02/ розпочато ремонт мосту через річку Гнізна (км 2+441).

У зв’язку з аварійним станом споруди, рух для всіх видів транспорту повністю перекрито.

🚧 Організація об’їзду:

Легкові авто: об’їзд через комунальні дороги села Чернихівці

Вантажівки: по дорозі місцевого значення С200621 «Збараж — Старий Збараж»

📍На відповідних ділянках доріг М-19 та Р-43 встановлено дорожні знаки та тимчасові схеми організації руху.

❗Причина перекриття:

На початку червня водій вантажівки порушив заборону руху для ТЗ вагою понад 28 тонн, що спричинило руйнування балок прогонової будови мосту. Це створило реальну загрозу безпеці дорожнього руху та ускладнило логістику, зокрема постачання гуманітарних і військових вантажів.

🔧 Що буде зроблено:

Розроблено план аварійно-відновлювальних заходів

Підготовлено проєктну документацію

Укладено договір на ремонт із використанням модульних конструкцій, наданих Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) у межах програми грантової допомоги Японії Україні

🕐 Ремонтні роботи триватимуть у найкоротші терміни.

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

🔊 Закликаємо учасників дорожнього руху бути уважними, звертати увагу на знаки та дотримуватись схеми об’їзду.