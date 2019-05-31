Унікальні жіночі костюми вишиває 92-річна жителька Тернопільщини Стефанія Новацька

Незважаючи на свій поважний вік, пані Стефанія відвідує фестивалі та конкурси вишиванки, адже її улюблена справа – вишивання традиційних українських костюмів, – пише Терноград.

У колекції жінки близько 20 таких костюмів. Ще близько десятка таких вбрань вона подарували рідним та близьким.

Цікаво, що свої роботи пані Стефанія присвячує практично до кожної річниці Незалежності України.

Ще кілька робіт вона присвятила фестивалю “Лемківська ватра”, адже майстриня родом з Надсяння.

У юності вона разом з родиною була переселена на Тернопільщину. Згодом за свою активну громадянську позицію пані Стефанія разом з чоловіком були репресовані.

Вишивкою жінка захоплюється впродовж усього свого життя. Втім, після виходу на заслужений відпочинок, все ж таки більше часу вдається приділяти улюбленому заняттю.

Після кожної зими Стефанія Новацька поповнює свою колекцію новим національним вбранням. Зокрема, нещодавно жінка представила односельчанам усю колекцію своїх робіт.

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