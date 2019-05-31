Відтепер тернополяни можуть записувати своїх дітей у дитсадки через ЦНАП

З 1 липня подати заяву на зарахування дитини у дитячі садки можна онлайн (dnz.te.ua), або через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)за адресою вул. Князя Острозького, 6, м. Тернопіль.

У разі самостійної онлайн-реєстрації через сайт dnz.te.ua заявник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня заповнення електронної форми звернутись у ЦНАП та надати наступні документи (оригінали):

1) Свідоцтво про народження дитини;

2) Один із документів, що підтверджує реєстрацію місця проживання дитини або батьків (одного з батьків) в Тернопільській міській територіальній громаді, а саме:

– витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків);

– один із документів, до яких вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) одного з батьків дитини з відміткою про реєстрацію місця проживання (під час подання документів пред’являється оригінал відповідного документа);

– довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207.

3) Документ, що підтверджує право на пільгу (за наявності) на одну із наступних категорій:

– діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ЗДО;

– діти, які перебувають під опікою (піклуванням);

– діти одиноких батьків (виключно вдів, вдівців);

– діти із сімей, які прибули з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополь та південно-східних регіонів України;

– діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО учасниками війни на території проведення АТО;

– діти, батьки яких отримали інвалідність або загинули під час участі в АТО;

– діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує ЗДО зараховуються в даний заклад;

– діти батьків-інвалідів І групи.

У разі неподання батьками, чи особами, які їх замінюють протягом встановленого терміну (5 робочих днів з дня заповнення електронної форми) вказаних документів у ЦНАП діти не вважаються зареєстрованими в загальному міському електронному реєстрі.

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