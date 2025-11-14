117 тисяч гривень на порожньо: тернополянка постраждала від інтернет-шахраїв

Жителька Тернополя, 1990 року народження, звернулася до правоохоронців з повідомленням про інтернет-шахрайство. Жінка стала жертвою злочинця, який під виглядом працівника інтернет-магазину меблів ошукав її на значну суму — 117 тисяч гривень.

За словами потерпілої, зловмисник, представившись співробітником інтернет-магазину, переконав її в необхідності попередньої оплати за виготовлення та доставку меблів. Вірячи у чесність продавця, жінка перевела гроші на вказаний банківський рахунок. Проте, незважаючи на сплачену суму, обіцяний товар так і не надійшов, а продавець перестав виходити на зв’язок, і на численні спроби зв’язатися з ним, не відповідав.

Поліція Тернопільщини відкрила кримінальне провадження за фактом шахрайства. Правоохоронці проводять перевірку, встановлюючи всі обставини справи та особу злочинця, який вчинив шахрайські дії.

У зв’язку з цим поліція закликає громадян бути обережними під час покупок в Інтернеті. Не слід переводити кошти незнайомим продавцям наперед, варто перевіряти відгуки про інтернет-магазини та, якщо це можливо, використовувати післяплату для зменшення ризиків.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, не зволікайте і звертайтесь до поліції за номером 102.