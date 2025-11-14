Інфляція в Україні та Тернопільській області: скільки зросли ціни у жовтні 2025 року

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін у жовтні 2025 року по Тернопільській області становив 101,1% по відношенню до вересня 2025 року. Це означає, що споживчі ціни в області зросли на 1,1% за місяць.

Щодо змін з початку року, то в Тернопільській області індекс споживчих цін складає 106,4%, що свідчить про загальне підвищення вартості споживчих товарів і послуг на 6,4% від початку 2025 року.

По Україні загальний індекс споживчих цін у жовтні 2025 року становить 100,9%, що є дещо нижчим за показник Тернопільської області. З початку року по Україні індекс споживчих цін досяг 107,3%.

Ці дані вказують на поступове підвищення вартості товарів і послуг як на обласному, так і на загальнонаціональному рівні. Зокрема, варто відзначити, що рівень інфляції в Україні продовжує зростати, що може вплинути на покупну спроможність населення та економічну ситуацію в регіоні.

Підвищення цін у Тернопільській області в жовтні 2025 року обумовлено рядом факторів, зокрема змінами в ціновій політиці та коливаннями на ринку продовольчих товарів. Підвищення цін на енергоносії та інші ресурси також може сприяти подальшому зростанню вартості товарів та послуг у майбутньому.

Місцеві органи влади та економічні експерти продовжують моніторинг ситуації для забезпечення стабільності цін та підтримки рівня життя мешканців регіону.