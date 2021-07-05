17-річна дівчина з Тернопільщини веде відеоблог разом з бабусею

17-річна Уляна Ковалик з Тернопільщини веде відеоблог разом з 83-річною бабусею. Вони співають українські та іноземні пісні. На Тік-Ток дівчини вже підписалися майже 2 мільйони людей, пише Суспільне.

17-річна Уляна Ковалик разом з бабусею записує відео в Тік-Ток. Дівчина розповідає, що почала займатись цим півтора роки тому під час навчання в музичній школі:

“Почалася наша Тік-Ток кар’єра абсолютно випадково. Ми просто сиділи з бабусею ввечері співали пісні, а потім вирішили записати відео напам’ять. Виставили його в інтернет. За ніч відео набрало 500 тисяч переглядів”.

Бабуся Уляни Надія Болюх каже, що професійно співати не вчилась. Жінка розповіла, чому вирішила підтримати онуку:

“В молодості не співала ніколи, а тепер я її підтримую. Вона мене просить, а я мушу співати. Подобається дуже, що вона співає”.

Зараз в Тік-Тоці Уляни майже 2 мільйони підписників. Дівчина каже, найбільше переглядів набрав ролик, де вона з бабусею співає пісню італійською мовою:

“Італійська пісня зібрала 42 мільйони переглядів. Ми випадково вирішили її заспівати. Побачили в інтернеті, вивчили один куплет. З трьох дублів нам вдалося її записати”.

Уляна Ковалик каже, її відео у Тік-Тоці коментують люди з різних країн.

Мама Уляни Оксана розповідає, співати донька любила з дитинства:

“Вона спершу почала співати, а тоді говорити. Коли ми її в нас у церкві хрестили, я собі так зауважила, стався дуже цікавий випадок. Я не розуміла до чого це. Коли ми зайшли в церкву, туди залетіла пташка і защебетала. Такий дивний знак для мене”.

Уляна Ковалик розповідає, на відеоблог витрачає близько години на день. Паралельно готується до вступних іспитів.