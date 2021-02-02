Тернопільську районну лікарню, яку хоче забрати Сергій Надал, можуть віддати іншим

Згідно з процедурою передачі майна спільної власності у власність громад, Тернопільська центральна районна лікарня має бути передана Тернопільською районною радою одній з ОТГ. Про це розповідає голова ОДА Володимир Труш.

Заклад, як юридична установа, зареєстрований у Великих Бірках. ОТГ готова взяти лікарню на баланс і це рішення підтримали більшість громад, які вона обслуговуватиме.

Через неврегульовані майнові питання районна рада поки не передала лікарню у власність Великобірківської громади. Фактично попередній власник уже не може утримувати заклад, нового – ще немає. Як наслідок, в лікарні зупинено ряд фінансових операцій, – каже очільник області.

На сьогодні є лише один правовий механізм виходу із ситуації (і я на ньому наполягаю!) – ввести Великі Бірки у склад засновників. Це дасть можливість розблокувати усі процеси – провести тендери, закупівлі, оплату захищених статей.

Інакше за місяця матимемо колапс. Ми не зможемо оплатити енергоносії, заплату, закупити медикаменти, втратимо ліцензії. Лікарня не зможе надавати послуги. Від цього постраждають і пацієнти, і працівники.

Лікарня обслуговує населення шести громад. Їх голови підтримують таку пропозицію.

Тому, сподіваюся, що це питання буде якнайшвидше винесено на сесію районної ради і отримає позитивний результат. Натомість паралельно громади зможуть вирішувати майнові питання.

Нагадаємо, Тернопіль висловив бажання отримати у власність об’єкти, що колись належали Тернопільського району. Йдеться лише про ті, що тепер розташовані на території обласного центру.