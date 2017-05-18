Незвисько – Губин – Устечко: тернополян запрошують на сплав по Дністрі

Тернополян запрошують на сплав по Дністрі 10-11 червня.

Маршрут:

с. Незвисько – с. Губин – с. Устечко. Активна частина – бл. 45 км. У межах Національного природного парку «Дністровський каньйон».

День 1 – субота

7.00 год. – збір біля пам’ятника Данилу Галицькому на Майдан волі у Тернополі та виїзд до місця початку сплаву у с.Незвисько Івано-Франківської області

9.00 год. – прибуття на річку, інструкція з техніки безпеки, підготовка до сплаву, сніданок

10.00 год. – початок сплаву

11.00 год. – зупинка, огляд Раковецької вежі – залишків фортеці ХVІІ ст. вгамування спраги в одному з найкращих джерел на Дністрі, купання.

14.00 год. – зупинка біля с. Уніж, обід, купання

17.00 год. – причалювання біля с. Губин, розбиття табору, вечеря, спілкування, вільний час, вечір біля вогнища

День 2 – неділя

7.00 – 9.00 год. – вставання, приготування їжі, сніданок

9.30 год. – початок сплаву

11.00 год. – зупинка в ур.Берем’яни біля Червоної гори, фотографування на крутій стінці каньйону

14.00 год. – зупинка біля с. Хмелева, обід (в магазині над Дністром можна купити квас, морозиво)

15.00 год. – продовження сплаву до с. Устечко, під час якого зупинка біля островів «Інь Янь», огляд гроту Відлюдника, залишків старого австрійського мосту

17.30 год. – причалювання, купання

18.15 год. – переїзд до Джуринського водоспаду (16 км), огляд руїн замку та костелу, купання у водоспаді

20.00 год. – виїзд у Тернопіль

Під час сплаву буде можливість купатись, пограти волейбол, бадмінтон, постріляти з лук, половити рибу.

Детальна інформація по тел. 0976115988 (Арсен)