20 грудня тернополян запрошують здати кров для діток із онковідділення
Здати кров можна на базі Тернопільського обласного центру служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8. Час проведення акції – з 08:00 до 13:00 год.
Учасники також можуть приносити нові, невеликі подарунки (розміром із дитячу долоньку) для діток із онковідділення. Це допоможе додати трішки радості в їхнє життя. Важливо, щоб вони були новими, оскільки через знижений імунітет і найменша інфекція може завдати шкоди діткам.
На донорів чекатимуть приємні подарунки від партнерів, смачне частування та фотозйомка.
Організаторами ініціативи є Тернопільський центр крові, ДонорUA та проєкт «Я ДОНОР».