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20 грудня тернополян запрошують здати кров для діток із онковідділення

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20 грудня тернополян та гостей міста запрошують долучитися до доброї справи – здати кров у рамках акції «Найтепліший день донора». Подія покликана допомогти маленьким пацієнтам онковідділень, які потребують нашої підтримки.

Здати кров можна на базі Тернопільського обласного центру служби крові за адресою: вул. Клінічна, 8. Час проведення акції – з 08:00 до 13:00 год.

Учасники також можуть приносити нові, невеликі подарунки (розміром із дитячу долоньку) для діток із онковідділення. Це допоможе додати трішки радості в їхнє життя. Важливо, щоб вони були новими, оскільки через знижений імунітет і найменша інфекція може завдати шкоди діткам.

На донорів чекатимуть приємні подарунки від партнерів, смачне частування та фотозйомка.

Організаторами ініціативи є Тернопільський центр крові, ДонорUA та проєкт «Я ДОНОР».

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