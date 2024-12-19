Хвилина мовчання на честь Тараса ХОЛЯВИ

35-річний воїн Тарас ХОЛЯВА, сержант 24-ї механізованої бригади, загинув 9 січня 2023 року внаслідок ракетного удару по Краматорську.

Він став до захисту України в перший день війни – 27 лютого 2022 року. За рік бойового шляху пройшов найгарячіші точки фронту: Часів Яр, Миколаївщину, Херсонщину і Донеччину.

Побратими згадують його як справжнього інтелігента – вихованого, чесного, відповідального. У мирному житті він був веселим і життєрадісним, завжди допомагав іншим у скрутних ситуаціях.

За свій подвиг Тарас ХОЛЯВА посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишилися батьки – Світлана Степанівна та Павло Петрович, дружина Тетяна і донька Софія.