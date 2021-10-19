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Ковід у лікарнях: лише 10% медиків Тернопільщини “підчепили” вірус на роботі (офіційно)

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Станом на  12 жовтня  до Управління Держпраці у Тернопільській області надійшло 2715 повідомлення про захворювання працівників закладів охорони здоров’я гострою респіраторною хворобою СОVID-19, що підлягають розслідуванню як потенційно можливі випадки гострих професійних захворювань;

– завершено розслідування 2664 випадків захворювань, що становить 98% до усіх завершених розслідувань;

– 281 випадок захворювань, що становить 10,5% від усіх завершених розслідувань,  комісіями визнано пов’язаними з виробництвом і зареєстровано як гострі професійні захворювання.

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