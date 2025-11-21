Захищаючи Україну від ворога, загинув Богдан Субчак з Тернопільщини

Теребовлянська громада знову переживає непоправну втрату, вкотре відчуваючи біль війни, яка забирає найкращих.

Захищаючи Україну від ворога, загинув мешканець села Кобиловолоки молодший сержант Субчак Богдан Степанович, 07.08.1992 р.н., повідомляє міська рада.

Його молоде життя обірвалося 16 листопада 2025 року внаслідок ворожого обстрілу поблизу селища Велика Писарівка Охтирського району Сумської області під час виконання обов’язків військової служби.

Богдан Субчак був призваний на військову службу 26.02.2025 року. Працював оператором безпілотних літальних апаратів.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Нехай Господь дарує сили витримати цей невимовний біль, а світла пам’ять про Богдана назавжди залишиться в серцях мешканців громади.

Вічна та світла пам’ять!

Герої не вмирають!