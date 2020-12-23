322 особи одужали від COVID-19, 160 – інфікувалися та 2 – померли у Тернопільській області. Офіційно на 23 грудня
160 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 23 грудня 2020 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 2 (чоловік 62 р. м. Борщів, чоловік 84 р. м. Чортків)
одужало – 322 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 881
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 32739 осіб;
одужало – 28714 осіб;
летальних випадків – 444 (1 випадок житель сусідньої області);
Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль –8859 (7382 одужало, 103 летальних, 1374 продовжують хворіти);
– Бережанський район – 1707 (1498 одужало, 18 летальних, 191 продовжують хворіти);
– Борщівський район – 1520 (1380 одужало, 27 летальних, 113 продовжують хворіти);
– Бучацький район – 1198 (1119 одужало, 18 летальних, 61 продовжують хворіти);
– Гусятинський район – 1642 (1485 одужало, 26 летальних, 131 продовжують хворіти);
– Заліщицький район – 1427 (1276 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 122 продовжують хворіти);
– Збаразький район – 1561 (1272 одужало, 20 летальних, 269 продовжують хворіти);
– Зборівський район – 726 (692 одужало, 10 летальних, 24 продовжують хворіти);
– Козівський район – 974 (816 одужало, 7 летальних, 151 продовжують хворіти);
– Кременецький район – 1860 (1668 одужало, 28 летальних, 164 продовжують хворіти);
– Лановецький район – 879 (771 одужало, 2 летальних, 106 продовжують хворіти);
– Монастириський район – 1143 (1066 одужало, 22 летальних, 55 продовжують хворіти);
– Підволочиський район – 1330 (1135 одужало, 16 летальних, 179 продовжують хворіти);
– Підгаєцький район – 452 (419 одужало, 3 летальних, 30 продовжують хворіти);
– Теребовлянський район – 1350 (1230 одужало, 28 летальних, 92 продовжують хворіти);
– Тернопільський район – 2767 (2397 одужало, 33 летальних, 337 продовжують хворіти);
– Чортківський район – 2309 (2107 одужало, 33 летальних, 169 продовжують хворіти);
– Шумський район – 1035 (1001 одужало, 20 летальних, 14 продовжують хворіти).
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (35 осіб)
Бережанський район (12 осіб):
• м. Бережани – 7
• с. Шибалин – 2
• с. Жуків – 2
• с. Гайок – 1
Борщівський район (8 осіб):
• м. Борщів – 5
• с. Лосяч – 1
• с. Худіївці – 2
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Передмістя – 1
• с. Стінка – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• смт Гусятин – 2
• смт Гримайлів – 1
• с. Суходіл – 1
• с. Чагарі – 1
Заліщицький район (11 осіб):
• м. Заліщики – 10
• смт Товсте – 1
Збаразький район (15 осіб):
• м. Збараж – 6
• с. Максимівка – 1
• с. Старий Збараж – 1
• с. Синягівка – 1
• с. Базаринці – 1
• с. Залужжя – 2
• с. Новий Роговець – 2
• с. Малі Вікнини – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Розгадів – 1
Козівський район (3 особи):
• смт Козова – 1
• с. Козівка – 1
• с. Яструбове – 1
Кременецький район (17 осіб):
• м. Кременець – 5
• с. Іква – 1
• с. Білокриниця – 5
• с. Ридомиль – 1
• с. Старий Тараж – 1
• с. Жолоби – 1
• с. Комарівка – 1
• с. Куликів – 1
• с. Града – 1
️Лановецький район (5 осіб):
• м. Ланівці – 2
• с. Вербовець – 1
• с. Влащинці – 1
• с. Білозірка – 1
️Монастириський район (0 осіб):
Підволочиський район (6 осіб):
• смт Підволочиськ – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Дорофіївка – 3
• с. Нове Село – 1
Підгаєцький район (4 особи):
• м. Підгайці – 1
• с. Мирне – 3
Теребовлянський район (4 особи):
• с. Долина – 3
• с. Іванівка – 1
Тернопільський район (8 осіб):
• смт Великі Бірки – 1
• с. Ступки – 4
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Байківці – 1
• с. Великі Гаї – 1
️Чортківський район (12 осіб):
• м. Чортків – 8
• с. Калинівщина – 1
• с. Біла – 1
• с. Угринь – 1
• с. Білобожниця – 1
Шумський район (9 осіб):
• м. Шумськ – 2
• с. Боложівка – 1
• с. Кутянка – 2
• с. Людвище – 2
• с. Матвіївці – 1
• с. Стіжок – 1