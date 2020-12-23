322 особи одужали від COVID-19, 160 – інфікувалися та 2 – померли у Тернопільській області. Офіційно на 23 грудня

160 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 23 грудня 2020 року.

Також за останню добу

летальних випадків – 2 (чоловік 62 р. м. Борщів, чоловік 84 р. м. Чортків)

одужало – 322 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 881

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 32739 осіб;

одужало – 28714 осіб;

летальних випадків – 444 (1 випадок житель сусідньої області);

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль –8859 (7382 одужало, 103 летальних, 1374 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 1707 (1498 одужало, 18 летальних, 191 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 1520 (1380 одужало, 27 летальних, 113 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 1198 (1119 одужало, 18 летальних, 61 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 1642 (1485 одужало, 26 летальних, 131 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 1427 (1276 одужало, 29 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 122 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 1561 (1272 одужало, 20 летальних, 269 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 726 (692 одужало, 10 летальних, 24 продовжують хворіти);

– Козівський район – 974 (816 одужало, 7 летальних, 151 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 1860 (1668 одужало, 28 летальних, 164 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 879 (771 одужало, 2 летальних, 106 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 1143 (1066 одужало, 22 летальних, 55 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 1330 (1135 одужало, 16 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 452 (419 одужало, 3 летальних, 30 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 1350 (1230 одужало, 28 летальних, 92 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 2767 (2397 одужало, 33 летальних, 337 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 2309 (2107 одужало, 33 летальних, 169 продовжують хворіти);

– Шумський район – 1035 (1001 одужало, 20 летальних, 14 продовжують хворіти).

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (35 осіб)

Бережанський район (12 осіб):

• м. Бережани – 7

• с. Шибалин – 2

• с. Жуків – 2

• с. Гайок – 1

Борщівський район (8 осіб):

• м. Борщів – 5

• с. Лосяч – 1

• с. Худіївці – 2

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Передмістя – 1

• с. Стінка – 1

Гусятинський район (5 осіб):

• смт Гусятин – 2

• смт Гримайлів – 1

• с. Суходіл – 1

• с. Чагарі – 1

Заліщицький район (11 осіб):

• м. Заліщики – 10

• смт Товсте – 1

Збаразький район (15 осіб):

• м. Збараж – 6

• с. Максимівка – 1

• с. Старий Збараж – 1

• с. Синягівка – 1

• с. Базаринці – 1

• с. Залужжя – 2

• с. Новий Роговець – 2

• с. Малі Вікнини – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Розгадів – 1

Козівський район (3 особи):

• смт Козова – 1

• с. Козівка – 1

• с. Яструбове – 1

Кременецький район (17 осіб):

• м. Кременець – 5

• с. Іква – 1

• с. Білокриниця – 5

• с. Ридомиль – 1

• с. Старий Тараж – 1

• с. Жолоби – 1

• с. Комарівка – 1

• с. Куликів – 1

• с. Града – 1

Лановецький район (5 осіб):

• м. Ланівці – 2

• с. Вербовець – 1

• с. Влащинці – 1

• с. Білозірка – 1

Монастириський район (0 осіб):

Підволочиський район (6 осіб):

• смт Підволочиськ – 1

• с. Іванівка – 1

• с. Дорофіївка – 3

• с. Нове Село – 1

Підгаєцький район (4 особи):

• м. Підгайці – 1

• с. Мирне – 3

Теребовлянський район (4 особи):

• с. Долина – 3

• с. Іванівка – 1

Тернопільський район (8 осіб):

• смт Великі Бірки – 1

• с. Ступки – 4

• с. Великий Глибочок – 1

• с. Байківці – 1

• с. Великі Гаї – 1

Чортківський район (12 осіб):

• м. Чортків – 8

• с. Калинівщина – 1

• с. Біла – 1

• с. Угринь – 1

• с. Білобожниця – 1

Шумський район (9 осіб): • м. Шумськ – 2 • с. Боложівка – 1 • с. Кутянка – 2 • с. Людвище – 2 • с. Матвіївці – 1 • с. Стіжок – 1