Чи «спечуться» до завтра нові депутати до Тернопільської міської ради. Варіанти подій

Сьогодні о 18:00 відбудеться цікаве засідання ТВК – продовження серіалу «Політичні аферисти проти виборців». Про це пише Іван Сороколіт у мережі Фейсбук.

Отож, зараз в цій ситуації є одразу кілька суб’єктів, кожен з яких має різні цілі:

1. Партія «Батьківщина», яка за будь-яку ціну бажає відкликати своїх депутатів (Андрія Артимовича, Наталію Шоломейчук та Петра Поврозника) і завести на їх місце нових.

2. Партія «Свобода», яка за будь-яку ціну бажає в першу чергу відкликати своїх депутатів (Турського, Навроцького і Сороколіта) і в другу чергу завести на їх місце нових.

3. Сергій Надал, який більше бажає забрати мандат у екс-свободівців, не сильно переймається заведенням на їх місце нових депутатів-свободівців і абсолютно не бажає відкликати контрольованих екс-батьківщинівців.

4. Екс-батьківщинці, яким важливо за будь-яку ціну зберегти мандат.

5. Екс-свободівці, яким важливо або (згідно чинного законодавства) представляти і на далі інтереси своїх виборців, або бути відкликаними виключно в рамках чинного законодавства.

Зараз «Батьківщині» потрібно прийняти рішення, аналогічне тому, що було прийняте минулого засідання ТВК щодо екс-свободівців, потім його погодити керівним органом партії і знову повернути в ТВК для затвердження наступних депутатів по списку замість відкликаних. «Свободі» ж потрібно лише підтримати рішення щодо заведення нових депутатів, – пише Іван Сороколіт.

Зважаючи на вище наведене, на наявність частково протилежних і несумісних цілей, а також й на те, що на минулому засіданні ТВК відбувся «кидок» з боку «Свободи»/Надала стосовно «Батьківщини» (руками «Батьківщини» було проголосоване рішення по відкликанню екс-свободівців, але за відкликання екс-батьківщинівців «чомусь» голосів не вистачило), події на засіданні ТВК розгортатимуться за одним з наступних сценаріїв:

Сценарій А (замаскований новий кидок «Батьківщини»):

«Батьківщина», «Свобода», «Громадянська позиція» (Петро Ландяк), «УКРОП» (Андрій Цибульський), Сергій Надал з своїми ручними партіями «Народний Рух України», «Воля», Радикальна партія Ляшка спільно приймуть рішення по визнанню законної ініціативи по відкликанню екс-батьківщинівців, а також визнанню наступними обраними по списку депутатами від «Свободи». І «домовляться під чесне слово», що на наступній комісії зберуться і визнають обраними наступними по списку депутатів від «Батьківщини».

Сценарій Б (прагматичний сценарій «Батьківщини»):

«Батьківщина», «Свобода», «Громадянська позиція» (Петро Ландяк), «УКРОП» (Андрій Цибульський), Сергій Надал з своїми ручними партіями «Народний Рух України», «Воля», «Радикальна партія Ляшка» спільно приймуть рішення по визнанню законної ініціативи по відкликанню екс-батьківщинівців, але не прийматимуть рішення щодо заведення нових депутатів від «Свободи», а щоб знову виключити варіант «кидка», робитимуть це на наступному засіданні одночасно з заведенням нових депутатів від «Батьківщини».

Сценарій В (хитрий план Сергія Надала і «Свободи»):

Зважаючи, що «Сценарій А» не дуже підходить «Батьківщині» і у них також є відчуття, що може бути в подальшому новий «випадковий» кидок, то до «Сценарію Б» не сильно схильна «Свобода» і Сергій Надал, то замість голосів «Батьківщини» під просте рішення по заведенню нових депутатів-свободівців відшукаються добре «ВМОТИВОВАНІ» (поговорюють про суми від тисячі до кількох тисяч доларів за один голос) нові голоси в інших партій, котрі раніше їх не давали. У «групі ризику» перебувають представники ТВК від партій «Блок Петра Порошенка» (реальний головний керівник Степан Барна), «Народний фронт» (визначальні впливи має Роман Заставний і Тарас Юрик), «Самопоміч» (Тарас Пастух та Андрій Грицишин).

Сценарій Г (клінч):

Жодні суб’єкти не ризикнуть (поки що) нести нові політичні чи інші втрати/кидки і не зуміють консолідувати під свої цілі достатню кількість голосів ТВК і жодні рішення поки що прийняті не будуть.

Мій прогноз:

Зважаючи на те, які ресурси (фінансові, адміністративні і особистісні) включив Сергій Надал і партія «Свобода», то хто який би сценарій не намагався реалізувати – на виході, «чомусь», чи вже завтра на черговій сесії 2 лютого чи трохи згодом будуть нові депутати-свободівці і одночасно в силу різних причин (буксування по ТВК, судових рішень і т.д.) будуть депутатами все ті ж депутати від «Батьківщини». Керівництво партії «Батьківщина» не зрозуміли з якими шулерами вони сіли за стіл домовлятись. Це такі майстри, що вони зуміють так «прокинути», що і претензії поставити не зможеш.

Все що не робиться – на краще. Тернополяни добре починають розуміти хто є хто в так званих «політичних елітах» міста, і які глибокі метастази пустила злочинна корумпована місцева владна еліта.

Продовжуємо споглядати, які саме політичні партії і політики беруть на себе політичну відповідальність проти волі справжніх виборців відкликати депутатів, які мали (і мають!) сміливість опонувати злочинним і аморальним діям міської влади.

Детальніше про перебіг подій в ТВК за весь період читайте тут- https://poglyad.te.ua/…/strongvidklykannya-ternopilskyh-dep…

Про поточну ситуацію з нашими “справедливими” судами читайте тут – https://www.facebook.com/i.sorokolit/posts/427430157676803?pnref=story

P.P.S.

Відео з виступами НЕ ЗАМОВЛЕНИХ виборців на одній з сесій для привернення уваги 🙂 або для перегляду тими, хто не дуже орієнтується в ситуації певного “феномену”, коли люди дійсно підтримують своїх депутатів і забороняють їм добровільно складати мандат.