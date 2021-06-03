Прибирати Тернопіль допомагає “великий брат”

Диспетчером Ситуаційного центру через міську систему відеоспостереження постійно ведеться нагляд щодо ситуації у різних мікрорайонах Тернополя.

Так, 31 травня під час спостереження було виявлено близько 20 територій, зелені насадження на яких утримувалися в неналежному стані (нескошена трава).

Дану інформацію негайно передано інспекторам відділу контролю за правопорушеннями муніципальної інспекції для вжиття заходів реагування, після чого інспекторами проведено профілактичну роботу із балансоутримувачами будинків, суб’єктами господарювання та громадянами щодо належного утримання закріплених територій.

Після спілкування усі вимоги інспекторів виконано, а території приведено у належний санітарний стан.

В управлінні муніципальної інспекції нагадують, що, відповідно до п.2 розд. III та п.10 розд. VI Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, підприємства, установи, організації та інші юридичні особи, фізичні особи-підприємці на власних та закріплених територіях, а також громадяни повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямований на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, регулярне знищення бур’янів, скошування трави заввишки більше, ніж 10 см.

Шановні тернополяни, якщо Ви помітили вказані порушення на території міста, просимо надсилати фото чи відео із зазначеною адресою на Viber (Вaйбер) управління муніципальної інспекції за номером 073 15 14 81.