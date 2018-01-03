Відкликання тернопільських депутатів: ТВК «погрузло» у порушеннях закону і моралі

Ще 7 ливня ц.р. Територіальна виборча комісія мала б поставити крапку в так званій «народній ініціативі» щодо відкликання трьох депутатів міськради Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького. Проте мандати трьох народних обранців не дають спокою й досі тим, чиї сліди ведуть до головного кабінету на вул. Листопаловій. Тому, попри усі можливі порушення процедури, депутатів й далі намагаються юридично позбавити голосу в раді…

Передумови

Нагадаємо, ВО “Свобода” влітку запустила збір підписів щодо відкликання Івана Сороколіта, Ігоря Турського та Романа Навроцького з міськради Тернополя. Згідно закону виборчком мав 20 днів, щоб перевірити достовірність поданих документів «Свободою» і винести свій вердикт, власне, не пізніше 7 липня. Папери частково проаналізували, проте рішення, через відсутність кворуму, прийняти не встигли, залишивши його у статусі «без розгляду».

Щоправда через порушення, які виявили члени ТВК, прийняти рішення на користь ВО «Свободи», яка виступала ініціатором відкликання, – було б, як мінімум, аморально, а як максимум – незаконно. Позаяк на поверхню «сплили» підроблені підписи, «підставні» відкликанти і т.д. Тому, вочевидь, члени ТВК утрималися підсумовувати те, що суперечило закону. Власне, 7 липня ц.р. про цю історію вже мали б забути, але…

В супереч процедурі та факсефікації документів, ТВК продовжують скликати ось уже півроку, намагаючись таки позбавити мандата трьох «незручних» для «свободівської» влади депутатів. При цьому ініціаторами порушення виступають люди, які навіть не брали участі в перевірці підписів, що збирали за відкликання екс-свободівців.

В ТВК – половина нових

Так за півроку територіальна виборча комісія кілька разів змінювала обличчя. Зокрема декого з тих, хто аналізував документи щодо відкликання екс-свободівців, усунули від процесу, а на їх місце «приставили» нові імена.

«Рокіровки» у складі ТВК відбувалися з різних причин, та здебільшого всі вони зводилися до того, що деякі члени не хотіли відповідати за рішення, яке вважали незаконним, тобто голосувати «за» відкликання. Тому на їх місце підшукали тих, хто більш «покірно» ставитиметься до наказів зверху.

Приміром, ввела нового члена ТВК «Громадянська позиція» (Марія Мацук). Два «свіжі» обличчя з’явилися від ВО «Батьківщини» (Сліпченко Тетяна та Андрієшин Ніна). От-от у виборчком зайде двоє нових представників від «Радикальної партії». Замінили навіть представника ВО «Свободи» (Заворотний Віктор). Останній, хоч усі терміни й сплили, від засідання до засідання намагається «просунути» питання про відкликання Сороколіта, Турського та Навроцького. Хоча й пан Віктор документи та підписи фактично не аналізував.

І як не парадоксально, але саме вище згадані люди активно підтримують питання про відкликання, незважаючи на порушення процедури, прострочені терміни, та, що головне, – вони в очі не бачили документи, які подавала ВО «Свобода».

Підставні люди і підроблені підписи?

А варто було б, адже за той час, що мала ТВК на розгляд документів, виплило чимало цікавих фактів, які підтверджують, весь абсурд так званої «народної ініціативи».

Приміром, на одному із засідань у червні ц.р. члени ТВК самостійно проводили вибіркове опитування телефонними дзвінками членів ініціативних груп з відкликання депутатів і виявили, що дехто з них губився у відповідях, дехто взагалі спростував свою участь у процесі відкликання. За словами самих відкликантів, в усі три ініціативні групи ввійшли не реальні виборці депутатів, а виключно партійці-«свободівці». Крім того члени ТВК помітили, що деякі підписні листи були заповнені одним почерком та ручко. Крім того підписи не збігалися з тими, що відображені на копіях паспортів. Це далеко не усі порушення, які встигли зафіксувати ще влітку члени ТВК, про що неодноразово писали в ЗМІ.

Натомість «новобранці» наперебій спішать приймати рішення в тому, чого не аналізували. Така поведінка наштовхує лише на одну думку: існують чіткі узгоддження та домовленості між деякими членами ТВК.

Цікаво також, що на жодне засідання ТВК так і не з’явився бодай один виборець екс-свободівців, який вимагає їх позбавити мандатів. Не приходять також ініціатори відкликання. Нагадаємо, що «локомотивом» з відкликання Івана Сороколіта, принаймні на паперах, рахується теж «свободівець», депутат обласної ради Володимир Бобко, а за позбавлення мандата Ігоря Турського виступає новоспечена «свободівка» Оксана Биць.

Щодо голова ініціативної групи з відкликання депутата Навроцького, то ним виступає місцевий скандаліст, депутат-«свободівець» Олександр Башта. Він, принаймні кілька разів, з’являвся на ТВК, хоча й не є виборцем Навроцького: живе в протилежному найвіддаленішому мікрорайоні міста.

Натомість регулярно на засідання приходять реальні виборці екс-свободівців, щоб підтримати своїх депутатів. Та це абсолютно не насторожує новопризначених членів ТВК, які продовжують скликати засідання. Останнє, до речі, намагалися зібрати, так би мовити, під ялинку, 29 грудня (вечір п’ятниці). Проте довелося розійтися через відсутність кворуму.

Подейкують, що така завзятість якнайшвидше відкликати екс-свободівців – не дешеве задоволення. Тому й не дивно, що деякі новообрані ТВК готові збиратися навіть під Новий рік…

Квітослава Вінчук





Склад комісії

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