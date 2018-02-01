На Станька та Іваненка поскаржились ще троє тернопільських підприємців, – прокуратура (відео)

У Тернополі працівники прокуратури затримали двох осіб, що вимагали гроші у підприємця, називаючи себе громадськими активістами, та їхнього адвоката – колишнього працівника поліції. «Активістами» виявились Олексій Станько та Михайло Іваненко.

У жовтні до органів прокуратури звернувся підприємець, який скаржився на те, що у нього вимагають 2,5 тисячі доларів. Невідомі зруйнували кіоск і повідомили бізнесмена про те, що надалі за будь-які дії він повинен платити.

– Вказані особи зустрічалися і погрожували його дружині, що робіт не буде, поки він з ними не розплатиться, – розповідає заступник прокурора Тернопільської області Ігор Мукан.

Кримінальне провадження відкрили 26 жовтня 2017 р. Упродовж трьох місяців кожну зустріч із вимагачами підприємець фіксував прихованою камерою.

На відео, зробленому 2.12.2017 р., Олексій Станько у соцмережах хизується демонтажем МАФу.

За словами заступника прокурора Тернопільщини Ігоря Мукана, після затримання до органів прокуратури звернулося ще троє осіб, які стверджують, що підозрювані вимагали гроші і в них.

Адріана Білецька

Відео надано тернопільською прокуратурою