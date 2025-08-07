Дарунок чи скандал? Як тернопільський пастор став власником маєтку за 1,1 мільйона доларів

Тернопільський пастор Іван Пендлишак став новим власником елітного двоповерхового будинку у селищі Брюховичі під Львовом, який ще недавно був на продажу за 1,1 мільйона доларів США. За інформацією з Державного реєстру речових прав, будинок був переданий йому за договором дарування. Сума вказана у оголошенні, яке досі доступне в Інтернеті, дозволяє оцінити цей нерухомий об’єкт як частину розкішної житлової комплектації з величезним потенціалом, що включає власну свердловину з артезіанською водою, генератор та систему підігріву підлоги.

Будинок на вулиці Шкільній, загальною площею 491,3 квадратних метра (житлова площа – 97,6 м²), має три кімнати, просторну кухню-вітальню з панорамними вікнами та інші зручності, зокрема гараж на три автомобілі та будинок для охорони. Окрім того, на території є альтанка з мангалом і оснащеною кухнею. Меблі та техніка, які залишаються в будинку, також додають вартості цій нерухомості.

Цей факт викликав обурення в багатьох, зважаючи на те, що пастор Іван Пендлишак активно закликає до пожертв на свій особистий рахунок у банку через сайт Церкви Спасителя Христа в Тернополі. Цікаво, що він є не лише пастором цієї церкви, але й керівником міжнародного благодійного фонду «Нова надія», який зареєстрований в Тернополі з 2010 року.

Ще однією цікавою деталею є те, що в своїх публікаціях і проповідях пастор неодноразово закликав вірян до фінансових пожертв, а також поширював російськомовні проповіді. У 2024 році він поширював проповіді церкви «Вифлеєм», зареєстрованої в США, і висловлював свої сумніви щодо того, хто винен у війні в Україні, що також викликало хвилю критики серед громадськості.

Іван Пендлишак володіє не лише будинком в Брюховичах, а й кількома земельними ділянками та іншою нерухомістю в Тернополі, де він також має кілька квартир. Його нерухомість розташована в елітних районах, що спонукало багато людей задатися питанням про джерела фінансування таких покупок.

Ця історія викликає сумніви і запитання не лише серед громади, але й у контексті того, як пастор і церковні організації можуть бути пов’язані з фінансовими потоками і даруваннями на користь релігійних структур. Зокрема, питання про етичність та законність таких великих покупок і пожертвувань у світлі високих суспільних вимог до прозорості фінансів і благодійних організацій залишається відкритим.

За інф. Захід