Неправомірні вигоди на чужому горі: у Тернопільській області затримали жінку за шахрайство з тілом загиблого бійця

У Тернопільській області правоохоронці викрили жінку, яка обіцяла родині загиблого військовослужбовця допомогу у поверненні тіла з окупованої території Донеччини. Шахрайка взяла з родичів 3000 доларів США за свої “послуги”, пообіцявши, що має зв’язки з військовими, які допоможуть повернути тіло.

Як повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури, жінка, жителька одного з сіл Тернопільського району, у жовтні 2024 року вийшла на зв’язок з родиною загиблого бійця. Вона переконала їх, що має гарні стосунки з військовими підрозділами, здатними посприяти у поверненні тіла із тимчасово окупованої території Донеччини. За свою “допомогу” шахрайка вказала суму у 5000 доларів США, з яких 3000 доларів попросила заплатити одразу.

Родичі, довірившися жінці, передали їй ці кошти, після чого звернулися до правоохоронців. Завдяки оперативному втручанню, шахрайку затримали, а тіло загиблого було повернуте родині на початку червня 2025 року після проведення додаткової судово-медичної експертизи.

Наразі підозрювана отримала повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди та впливі на прийняття рішення посадовою особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України). Рішення про запобіжний захід ще не прийнято, а розслідування триває.

Важливо, що жінка не мала жодного стосунку до організації процесу повернення тіла загиблого і просто використала чужу трагедію для власної наживи. Це вкотре підтверджує необхідність пильності громадян і боротьби з шахрайськими схемами, що спекулюють на болі та втраті.

Зараз правоохоронці продовжують працювати над з’ясуванням всіх обставин цієї справи та встановленням інших можливих постраждалих від подібних афер.

Розслідування ведуть слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області за підтримки Прокуратури області.